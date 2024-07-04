Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов встретился с семьей участника СВО

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе своей рабочей поездки в Балашиху встретился с семьей местного жителя Ильдара. Мужчина ранее отправился добровольцем в зону специальной военной операции.

Встреча прошла на свежем воздухе в одном из городских кафе, чтобы создать расслабляющую атмосферу и дать возможность жене бойца отдохнуть от повседневных забот. Супруга военного Дина рассказала, что Ильдара призвали в военкомат в 2022 году, но поскольку он является многодетным отцом, его не мобилизовали.

Однако из уважения к деду-герою, прошедшему Великую Отечественную войну, Ильдар решил добровольно отправиться в зону СВО по контракту.

В ходе встречи Игорь Брынцалов выразил уважение и признательность Ильдару за его мужество и преданность делу обороны России. Он также спросил у Дины, нуждается ли семья в дополнительной поддержке и уточнил, что все положенные льготы должны быть реализованы.

«Мы все получаем — дети бесплатно питаются в школе и посещают кружки. Кроме того, нам оказывается помощь и в бытовых вопросах. Нужно было заменить батареи дома — все работы провели оперативно», — поделилась Дина.

Сейчас семья готовится встретить Ильдара, когда он приедет в отпуск. Брынцалов пожелал приятного отдыха и подчеркнул важность семейной поддержки для бойцов СВО.

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