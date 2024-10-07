Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов проверил новый детский сад в Балашихе

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и глава округа Сергей Юров посетили новый детский сад на 250 мест в микрорайоне Ольгино, чтобы оценить его готовность к приему детей. Это современное трехэтажное здание площадью более 1,3 тысячи квадратных метров расположено на Главной улице, 31 и рассчитано на 10 групп детей в возрасте от полутора до семи лет, включая две ясельные группы.

В детском саду предусмотрены все необходимые условия для полноценного развития детей: музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога, прачечная, а также помещения для дополнительного образования и методический кабинет. Территория вокруг здания благоустроена: здесь оборудованы павильоны и зоны для прогулок.

Игорь Брынцалов отметил, что удалось реализовать хороший проект.

Напомним, что детский сад в микрорайоне Ольгино стал частью региональной программы строительства объектов социальной инфраструктуры и является одним из десяти новых детских садов, возведенных в Подмосковье в рамках этой инициативы.

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