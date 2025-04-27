Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поучаствовал в субботнике в Балашихе

В общегородском субботнике в Балашихе приняли участие председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, глава округа Сергей Юров, заместитель командира ОДОН имени Дзержинского Федор Маркин, военнослужащие и активные жители. Для них организовали полевую кухню с кашей и горячим чаем.
Субботник прошел во Владимирском парке в микрорайоне Дзержинского.
«Хочется сделать для города что-то хорошее, внести свой вклад. Мы помним, как после зимы выглядели наши парки, общественные пространства. Сегодня это уже ухоженные точки притяжения жителей. Осталось немного все доделать и высадить деревья», — сказал Игорь Брынцалов.
Депутат Мособлдумы отметил, что военнослужащие и их семьи ежегодно приводят в порядок общественные пространства в микрорайоне Дзержинского.
«Здесь живут наши военнослужащие. Ради них тут создавался этот уют. Раньше здесь был пустырь и лес. Сейчас микрорайон преобразился, стал комфортным для проживания. Тут есть все для учебы, занятий спортом, поликлиника, храм. Всегда хочется, чтобы было еще более комфортнее и уютнее, поэтому мы сегодня пришли сюда», — сказал Игорь Брынцалов.
Отметим, на территории Московской области в течение апреля приводят в порядок улицы, парки и дворы.
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