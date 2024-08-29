Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил высокое качество образования в Реутове

В Реутове накануне Дня знаний состоялась педагогическая конференция. В ее рамках подняли вопросы улучшения образования, которое в округе находится на высоком уровне. Это подтверждают результаты выпускников: из 340 одиннадцатиклассников 88 получили медали «За особые успехи в учении».

«Город Реутов всегда на региональном уровне на высоких позициях — это большая слаженная командная работа, потому что попасть в число лучших школ, которые входят в зеленую зону, отвечают всем требованиям, — это серьезная организационная работа, и, конечно, она зависит от тех, кто непосредственно принимает в этом участие», — прокомментировал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

На конференции обсудили новые задачи и стратегии развития системы образования. Также сейчас в округе завершается строительство новой школы на 1,1 тысячи мест, а до конца года откроются новые детские сады, что позволит ликвидировать очередь.

По словам главы округа Филиппа Науменко, в новом учебном году запланировано открытие детского сада в ЖК «Самоцветы» на проспекте Мира, а также детского сада на улице Строителей после капитального ремонта.

Лучшим педагогам Реутова на конференции вручили почетные грамоты и благодарственные письма от Мособлдумы и главы округа.

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