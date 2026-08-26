Председатель Мособлдумы и глава Балашихи посетили семью участника СВО

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров посетили семью участника специальной военной операции Алексея. В преддверии 1 сентября гости узнали, как многодетная семья готовится к новому учебному году.

Хозяин дома Алексей служил в зоне спецоперации на протяжении двух лет, а после возвращения с фронта продолжил службу в Балашихе. Здесь для его семьи создаются лучшие условия.

«В школу, в садик — никаких ни очередей. Быстро зачислили в школу, предоставили детям бесплатное питание, и в садике все так же. Так что льготы все есть, всеми пользуемся», — рассказал военнослужащий Алексей.

Надежным тылом для Алексея стали жена Наталья и трое сыновей. Двое из них уже готовятся к новому учебному году. Старший сын Дима идет в четвертый класс, средний Кирилл — в первый, младший Никита — в старшую группу детского сада.

Помощь участникам СВО и их семьям остается одной из ключевых направлений национальных программ и, в том числе, Народной программы «Единой России». Сейчас в регионе доступно более 40 мер поддержки защитников. Помимо различных выплат, это также дополнительные льготы, помощь в переобучении, трудоустройстве, реабилитации.