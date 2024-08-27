Председатель Мособлдумы Брынцалов встретился с семьями погибших бойцов СВО

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов провел встречу с семьями погибших участников специальной операции в Центре культуры и искусств в Реутове. Цель мероприятия — поздравить детей павших Героев в преддверии Дня знаний. На встрече также присутствовали глава округа Филипп Науменко и представители регионального Фонда «Защитники Отечества».

В начале встречи дети показали Игорю Брынцалову имбирные пряники в форме школьных колокольчиков, которые они приготовили на мастер-классе с родителями. По словам Брынцалова, мероприятие собрало расширенный состав участников, чтобы оперативно рассмотреть все возникающие вопросы.

Он подчеркнул, что главное — обеспечить поддержку семьям погибших бойцов, и работа по совершенствованию мер помощи продолжается, включая контроль за выплатами и льготами.

«Большая совместная работа идет и по линии Фонда „Защитники Отечества“», — отметил Брынцалов.

Участники встречи не озвучили просьб, поблагодарив за внимание и поддержку. Людмила Пэдурару, воспитывающая троих детей после гибели мужа, отметила, что они чувствуют заботу со стороны властей как в материальном, так и в психологическом плане. Женщина рассказала, что в любой момент могут обратиться за помощью, и ее никто не оставит без поддержки.

Игорь Брынцалов акцентировал внимание на необходимости помощи семьям в подготовке к новому учебному году. В рамках традиционной акции «Собери ребенка в школу» он вручил детям подарочные сертификаты.

По его словам, такая поддержка поможет семьям выбрать необходимые вещи с учетом индивидуальных предпочтений. Кроме сертификатов, он также сообщил о передаче канцелярских принадлежностей, наборов для творчества и рюкзаков, которые собираются на партийных площадках с участием неравнодушных жителей.

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