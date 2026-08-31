Председатель Мособлдумы Брынцалов: школьникам Подмосковья положен ряд льгот

Многодетные семьи, родители детей-инвалидов и родственники погибших участников СВО получают ежегодную выплату на школьную форму.

«На каждого обучающегося из многодетной семьи предусмотрено три тысячи рублей. Если семья со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, добавляется еще семь тысяч. Таким образом, общий размер выплаты составляет 10 тысяч рублей на ребенка. Она назначается беззаявительно», — пояснил Игорь Брынцалов.

Первоклассникам из малообеспеченных семей регион дарит наборы с канцелярией (ранцы, тетради, пеналы). Детей бойцов СВО, школьников из многодетных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья обеспечивают бесплатным питанием.

Бесплатный проезд доступен для детей из многодетных семей в наземном транспорте Подмосковья, пригородных поездах, а также на территории Москвы. По карте «Стрелка» школьники могут передвигаться со скидкой 50%, которая после 35-й поездки возрастает до 99%.