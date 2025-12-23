Председатель Мособлдумы Брынцалов принял участие в акции «Елка желаний»

Благотворительная акция «Елка желаний» продолжается в Подмосковье. В ДК «Балашиха» очередные шарики с пожеланиями снял с новогодней красавицы председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Подмосковные депутаты уже семь лет участвую в акции «Елка желаний». Этот Новый год не стал исключением. С елки Игорь Брынцалов снял два шарика с пожеланиями от девятилетней Алены Коловановой и 12-летнего Егора Цымермана.

«Алена хочет эмоциональных впечатлений в своей жизни, а именно сходить в Москвариум. Мы это организуем. Буквально в ближайшие дни купим билеты, и она сходит со своими родными и близкими на представление. У Егора пожелание похожее — сходить в цирк на проспекте Вернадского. Тоже организуем», — рассказал он.

Мечты детей также исполнят глава округа Сергей Юров, депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, предприниматели и общественники.

«Я думаю, ребята получат незабываемые эмоции. Мы все ждем от Нового года чуда, особенно наши дети. И эта акция на это и нацелена: чтобы воплотить желания ребят в жизнь», — добавил парламентарий.

Заявки от детей принимали с 15 ноября, а исполнять их желания начали уже в начале декабря.

Присоединиться к акции можно оформив заявку по ссылке.