Председатель Мособлдумы Брынцалов поздравил ветеранов Балашихи с Днем Победы

В преддверии Дня Победы председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил ветеранов Великой Отечественной войны из Балашихи. Вместе с главой округа Сергеем Юровым он посетил фронтовиков Александра Золотова и Василия Голотюка, чтобы лично поблагодарить их за подвиг и вручить памятные подарки.

Александр Григорьевич Золотов прошел всю войну в артиллерийских войсках. Он участвовал в обороне Москвы, сражался на Курской дуге, принимал участие в Висло-Одерской операции и дошел до Берлина. После Победы ветеран продолжил военную службу, посвятив армии более трех десятилетий.

Судьба Василия Леонтьевича Голотюка оказалась не менее героической. Война застала его ребенком — тогда ему было всего 11 лет. Несмотря на юный возраст, он присоединился к подпольной антифашистской организации.

В послевоенные годы Василий Леонтьевич стал военным летчиком и в числе первых освоил реактивные истребители МиГ-15. Позже он продолжил службу в войсках противовоздушной обороны и занимался научной деятельностью.

Праздничную атмосферу во время встречи создали участники агитбригад «Молодой Гвардии». Они устроили под окнами ветеранов мини-парады и исполнили песни военных лет.