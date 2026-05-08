Председатель Мособлдумы Брынцалов поздравил ветеранов Балашихи с Днем Победы
В преддверии Дня Победы председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил ветеранов Великой Отечественной войны из Балашихи. Вместе с главой округа Сергеем Юровым он посетил фронтовиков Александра Золотова и Василия Голотюка, чтобы лично поблагодарить их за подвиг и вручить памятные подарки.
Александр Григорьевич Золотов прошел всю войну в артиллерийских войсках. Он участвовал в обороне Москвы, сражался на Курской дуге, принимал участие в Висло-Одерской операции и дошел до Берлина. После Победы ветеран продолжил военную службу, посвятив армии более трех десятилетий.
Судьба Василия Леонтьевича Голотюка оказалась не менее героической. Война застала его ребенком — тогда ему было всего 11 лет. Несмотря на юный возраст, он присоединился к подпольной антифашистской организации.
В послевоенные годы Василий Леонтьевич стал военным летчиком и в числе первых освоил реактивные истребители МиГ-15. Позже он продолжил службу в войсках противовоздушной обороны и занимался научной деятельностью.
Праздничную атмосферу во время встречи создали участники агитбригад «Молодой Гвардии». Они устроили под окнами ветеранов мини-парады и исполнили песни военных лет.
«Акции „Парад у дома ветерана“ и „Поющие дворы“ по инициативе „Единой России“ проходят во всех городах Московской области. Так мы поздравляем наших уважаемых ветеранов, которые уже в силу возраста и здоровья не могут посетить праздничные концерты и мероприятия в городе. Это наш жест благодарности. В таком формате мы выражаем нашу признательность и уважение за совершенный ими подвиг», — пояснил Игорь Брынцалов.