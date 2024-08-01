Председатель Мособлдумы Брынцалов навестил семью бойца СВО в Балашихе

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в рамках своей рабочей поездки в Балашиху посетил семью участника специальной военной операции Романа. Как отметил спикер регионального парламента, поддержка близких бойцов, которые защищают спокойствие граждан, является важной задачей для всех, кто находится в тылу.

Он подчеркнул значимость внимания к семьям военных, отметив, что даже обычный разговор может помочь им понять, что они не одни. Для него такие встречи имеют ценность, так как в процессе общения удается выяснить, как можно улучшить законодательство и какие меры поддержки необходимо ввести, чтобы обеспечить героям и их семьям все необходимое, убрав с их плеч заботы о решении некоторых вопросов.

Брынцалов привел примеры недавних законодательных инициатив, таких как расширение действия льготы по «Социальной газификации» на всех участников СВО и установление квот для трудоустройства ветеранов.

«Кроме того, теперь наши Герои и их семьи смогут получить бесплатную юридическую помощь», — подчеркнул он.

На встрече присутствовали супруга Романа Екатерина, их дочь Ольга, а также сыновья Андрей и Ярослав. Роман подписал контракт и отправился в зону спецоперации в мае 2023 года, а Екатерина до сих пор помнит тот день, когда он сообщил ей о своём решении.

Во время визита также были вынесены некоторые пожелания касательно помощи Роману и его сослуживцам. Брынцалов взял эти вопросы под личный контроль.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».