Председатель Мособлдумы Брынцалов навестил многодетную семью в Реутове

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Реутов

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов навестил многодетную семью Носиковых в Реутове. Супруги воспитывают восемь детей — трех сыновей и пять дочерей.

Игорь Брынцалов познакомился с каждым из ребят отдельно и отметил воспитанность и дружелюбие детей, предложив каждому рассказать о своих увлечениях.

«Как же здорово у вас, скучно, наверное, никогда не бывает, — отметил Брынцалов.

Брынцалов подчеркнул, что в свете объявленного президентом Года семьи Московская область уделяет большое внимание проверке и улучшению средств поддержки для семей, включая многодетные. Он также напомнил о новых мерах, которые только недавно вступили в силу в регионе.

«Совсем недавно мы приняли закон, по которому многодетные семьи бесплатно и без ограничений могут посещать подмосковные музеи, парки культуры и отдыха, выставки. Также мы увеличили до 400 тысяч рублей единовременную денежную выплату многодетным семьям взамен предоставления им земельного участка», — указал Брынцалов.

В конце встречи председатель Мособлдумы поздравил супругов с грядущим Днем семьи, любви и верности. Он пожелал семье здоровья и благополучия.

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