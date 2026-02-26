Председатель Мособлдумы Брынцалов напомнил о приоритетах программы «Единой России»

Ежегодный отчет правительства России состоялся в Госдуме 25 февраля. С докладом выступил председатель правительства Михаил Мишустин. В пленарном заседании также поучаствовал секретарь подмосковной «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он напомнил, что по инициативе партии в регионе принимаются решения для повышения уровня жизни.

Михаил Мишустин поблагодарил «Единую Россию» за выполнение обязательств в рамках народной программы и поддержку федерального правительства.

«У „Единой России“ и правительства есть общая цель — повышение качества жизни граждан, развитие страны. Ежегодно растут ассигнования на программу. Президент всегда обращает внимание на дополнения в наши стратегические программные документы, исходя из реальной картины на местах», — отметил он.

Игорь Брынцалов отметил, что главным ориентиром для всех уровней власти остается выполнение поручений президента и достижение национальных целей.

«В числе приоритетов: доходы граждан и поддержка материнства. Выстроена целостная система помощи участникам специальной военной операции и их близким», — отметил он.

По наказам жителей за последние пять лет в Подмосковье построили более 200 новых социальных объектов. Также в регионе активно ремонтируют дороги и благоустраивают парки. Особое внимание уделяют поддержке военнослужащих и их семей.

«В Московской области порядка 40 мер поддержки регионального уровня, которые постоянно совершенствуются и расширяются. Депутаты фракции „Единая Россия“ на постоянной связи с семьями наших героев, с самими участниками СВО — это позволяет принимать нам решения, направленные на их защиту и поддержку», — напомнил Брынцалов.

Он добавил, что в этом году депутаты выступят с отчетами перед жителями своих избирательных округов и расскажут о планах по развитию муниципалитетов.