Председатель Комитета лесного хозяйства проверил работу Подольского филиала «Мособллес

Совместно с коллегами из профильных управлений и отделов Комлесхоза, а также специалистами «Мособллес» глава ведомства осмотрел участки, где ведутся лесохозяйственные мероприятия в рамках исполнения государственного задания. Общая площадь запланированных мероприятий на территории Подольского лесничества превышает 450 гектаров.

«Лесничество, расположенное южнее столицы, работает в штатном режиме. Важно, чтобы все процессы — от подготовки почвы до готовности лесопожарной станции к тушению лесных пожаров — выстроены четко. Лесовосстановление и уход за молодняками ведутся комплексно. Их качество напрямую определяет, каким будет наш лес через 10–20 лет», — подчеркнул Алексей Ларькин.

В ходе поездки глава Мособлкомлеса также оценил состояние специализированной лесопожарной техники, оборудования и инвентаря на лесопожарной станции ЛПС-1 «Чехов». Вся техника находится в рабочем состоянии и при необходимости может быть задействована незамедлительно.

Алексей Ларькин встретился с сотрудниками филиала и обсудил с ними актуальные проблемы. Глава Мособлкомлеса обозначил приоритеты на ближайшее время: сохранить достигнутые темпы и не снижать внимания к качеству на всех этапах работ.