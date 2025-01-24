Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов посетил Серпухов

В Институте инженерной физики Серпухова состоялась встреча, посвященная продвижению научных разработок на российский рынок и рынки стран ЕАЭС. С рабочим визитом предприятие посетили председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов и председатель комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов.

Серпуховские ученые представили свои достижения, включая лекарственный препарат «Тамерон» и нанопоровый секвенатор «Нанопорус», которые уже готовы к серийному производству и поставкам. Помимо этого, в разработке находится еще около 15 перспективных средств. Участники встречи отметили, что процесс внедрения научных исследований в производство сложен, но крайне важен для развития отечественной науки и технологий.

Депутаты также посетили технопарк «ТехноИнноватика», где ознакомились с производствами спецодежды и систем автономного пожаротушения «Огнеборец».

Внимание федеральных властей к научным и промышленным достижениям Серпухова открывает новые возможности для реализации проектов местных ученых и их выхода на более высокий уровень.