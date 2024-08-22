Председатель ассоциации старост Подмосковья провел встречу в Можайске

Фото: Пресс-служба администрации Можайского округа

Изменения в законодательстве обсудили с сельскими старостами в Можайском округе. Участниками встречи стали глава муниципалитета Денис Мордвинцев и председатель ассоциации старост Подмосковья Федор Степанов.

По новым правилам старосты теперь они могут принимать участием в приемках работ, а их заявки на «Доброделе» имеют особый статус. Это и другие полномочия обсудили с 15 старостами в Можайском округе. Также было подписано соглашение о взаимодействии с Ассоциацией старост Подмосковья.

Денис Мордвинцев рассказал о достижениях округа за прошлый год. Он припросил старость принять участие в информационной работе по газификации деревень и развитию здравоохранения. После официальной части участники встречи познакомились с работой с экоранчо «Алексеевка». Гостям провели экскурсию на местную сыроварню.

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