Предпринимательницы из Химок выступили на региональном форуме

Представительницы Химкинского отделения Союза женщин России стали спикерами на региональном форуме «Женщина в бизнесе: стратегия роста». Мероприятие собрало более 80 предпринимательниц со всего Подмосковья.

Химчанки проявили особую активность, инициируя дискуссии и делясь успешными практиками. Форум стал площадкой открытого диалога, где женщины-лидеры могли получить актуальную информацию о мерах поддержки.

Спикером выступил заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Жигарев. Он рассказал о доступных субсидиях, грантах и образовательных программах для масштабирования бизнеса.

Важным итогом встречи стало открытие регионального Клуба женщин-предпринимателей. Эта постоянная площадка призвана стать механизмом взаимной поддержки, обмена опытом и поиска деловых партнеров для бизнес-леди Московской области.