Предпринимателю Солнечногорска вручили Знак «За заслуги перед Московской областью»

10 июня в Солнечногорске прошла церемония награждения выдающегося деятеля строительной отрасли региона Сергея Алексеевича Федотова. Первый заместитель главы округа Кирилл Типографщик вручил ему почетный Знак «За заслуги перед Московской областью» III степени.

Сергей Федотов около 30 лет руководит и является учредителем группы компаний «Форма», а также возглавляет Советы директоров ООО «ПЛК-ФОРМА» и ООО «Форма ЖБИ». Кроме того, он участвует в общественной жизни округа как президент Ассоциации строителей муниципалитета и поддерживает социальные и культурные проекты.

«От всей души еще раз желаю Сергею Алексеевичу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии для новых свершений и дальнейших успехов во всех начинаниях на пользу нашего края. Для меня было честью лично поздравить его с этой заслуженной наградой, отметив многолетний добросовестный труд и весомый вклад в развитие нашего региона», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

От имени Губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы муниципалитета Константина Михалькова Сергею Федотову выразили благодарность за вклад в экономику и промышленный потенциал муниципалитета, а также за активную социальную позицию.