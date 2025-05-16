Предпринимателям в Подольске напомнили о мерах поддержки бизнеса

Власти Подольска провели для предпринимателей презентацию календаря субсидий и познакомили их с организациями, оказывающими поддержку в округе. В ДК имени Лепсе состоялась встреча представителей малого и среднего бизнеса с сотрудниками администрации, представителями местного отделения общественной организации «Опора России», уполномоченным по защите прав предпринимателей в Московской области и председателем комиссии по экономическому развитию промышленности и предпринимательства Общественной палаты округа.

Малый и средний бизнес по-прежнему является важной основой экономического благополучия муниципалитета. Для поддержки этого сектора администрация Подольска регулярно организует мероприятия с участием бизнес-тренеров и коучей.

В ходе встречи предпринимателям подробно рассказали о календаре субсидий — удобном инструменте для своевременного отслеживания сроков подачи заявок. Также был представлен инвестиционный портал Московской области, который служит современным ресурсом с актуальной информацией о субсидиях и других мерах поддержки бизнеса региона. Участникам напомнили о Telegram-канале «Опоры России», где можно быстро получить новости и сведения о событиях в сфере малого и среднего предпринимательства.

В завершение мероприятия все присутствующие имели возможность задать вопросы и получить подробные ответы от представителей администрации и профильных экспертов. Подобные встречи планируется проводить регулярно.