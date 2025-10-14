Предпринимателям в Одинцове компенсируют до 50% затрат на покупку оборудования

Администрация Одинцовского округа информирует о продолжении приема заявок на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства. Общий объем бюджетных ассигнований составит 40 миллионов рублей.

Полученные средства предприниматель может направить на модернизацию оборудования — разрешается компенсировать до 50% затрат на покупку, но не более 10 миллионов рублей на одного получателя.

Социальным предпринимателям дают возможность компенсировать до 85% затрат (аренда, покупка или ремонт помещения, коммунальные расходы, приобретение оборудования, материалов, инвентаря), но не более 2,5 миллионов рублей на одного получателя.

Заявочная кампания продлится до 9:00 пятого ноября 2025 года. Прием участников ведется на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки. Проконсультироваться по поводу подачи заявки можно в Управлении по инвестициям и поддержке предпринимательства администрации Одинцовского городского округа. Контактные телефон: +7 (495) 181-90-00 добавочный 4112, 4101, 4111.