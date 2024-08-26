Предпринимателям предложили пройти опрос о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье

Комитет по конкурентной политике Московской области запустил опрос предпринимателей региона о доступности и необходимости мер поддержки бизнеса. Пройти его можно до 26 сентября по ссылке .

По данным комитета, опросы помогают оперативно оценить влияние мер, принимаемых властями, на условия ведения бизнеса и определить направления для дальнейшей работы. Респонденты смогут оценить качество и доступность различных видов поддержки в каждом округе, а также предложить свои идеи по их улучшению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».