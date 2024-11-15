Предпринимателям Подольска напомнили о мерах пожарной безопасности зимой

Совещание о мерах пожарной безопасности на предприятиях городского округа провели в администрации Подольска. Собственникам и арендаторам объяснили, что нужно сделать и проверить в связи с наступлением осенне-зимнего периода.

В мероприятии участвовали руководители предприятий, сотрудники МЧС, представители администрации муниципалитета. Специалисты рассказали, какие противопожарные мероприятия необходимо выполнить.

Собственники и арендаторы должны проверить состояние путей эвакуации и наружного противопожарного водоснабжения, своевременно очищать от снега и наледи лестницы, люки и пожарные гидранты. Также необходимо убедиться в исправности пожарной сигнализации, средств пожаротушения и звукового оповещения персонала. В производственных помещениях нужно обустраивать места для курения, убирать мусор и огнеопасные отходы. Дороги и проезды к зданиям и строениям должны быть свободны.

Руководителям предприятий рекомендовали провести занятия по правилам пожарной безопасности для трудовых коллективов, а также отработать действия при пожаре.

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