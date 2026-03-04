Предпринимателям Подмосковья расскажут о получении статуса резидента «Сколково»

Подмосковный центр «Мой бизнес» проведет бесплатный вебинар «Сколково без мифов: кто может стать резидентом и какие возможности это открывает». Обучение пройдет 18 марта в дистанционном формате.

Перед слушателями выступят эксперты Фонда «Сколково» — института развития, который специализируется на поддержке технологических стартапов и инновационных компаний.

Во время вебинара разберут критерии отбора претендентов на статус резидента и расскажут, какие преимущества он дает. Спикеры подробно объяснят, как правильно подать заявку, какие требования предъявляют к проектам, а также на какие меры поддержки могут рассчитывать участники программы.

Мероприятие ориентировано на предпринимателей, которые развивают технологические направления и рассматривают «Сколково» как возможность для масштабирования собственного дела.

Для бесплатного участия нужно заранее зарегистрироваться по ссылке. Заявки принимают до 10:00 18 марта. После регистрации на электронную почту придет ссылка для подключения к трансляции.

Актуальные сведения о поддержке бизнеса публикуют на инвестиционном портале Московской области. Предприниматели получают поддержку благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».