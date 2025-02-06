Предпринимателям Подмосковья предложили пройти опрос об участии в госзакупках

Комитет по конкурентной политике Московской области приглашает предпринимателей принять участие в опросе об условиях участия в госзакупках. Министр Светлана Журавлева сообщила, что он пройдет в феврале 2025 года и поможет оценить опыт бизнеса в этой сфере.

Опрос будут проводить с 6 по 28 февраля. Предпринимателям предстоит ответить на вопросы о сложностях, с которыми они сталкиваются, и предложениях по улучшению системы закупок. Опрос анонимный, но участники смогут дополнительно высказать свои идеи. Все полученные данные учтут при совершенствовании системы госзакупок.

Чтобы присоединиться к опросу, нужно перейти по ссылке.