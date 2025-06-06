Предпринимателям Подмосковья напомнили об оформлении лицензии на продажу лекарств

Подмосковные предприниматели, которые в фармацевтической отрасли, могут получить лицензию через «Госуслуги». С начла года электронным сервисом воспользовались более 280 раз.

Как сообщили в Мингосуправлдении Подмосковья, услуга доступна на региональном портале в разделе «Развитие бизнеса» – «Лицензирование и разрешения». Чтобы подать заявку, нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму.

В рамках услуги также можно подать заявление на прекращение срока действия лицензии или внести изменения в реестр, а также получить сведения о конкретном предприятии.

Жители Подмосковья могут получать широкий спектр госуслуг онлайн благодаря нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».