Предпринимателям Подмосковья напомнили об оформлении лицензии на продажу лекарств
Подмосковные предприниматели, которые в фармацевтической отрасли, могут получить лицензию через «Госуслуги». С начла года электронным сервисом воспользовались более 280 раз.
Как сообщили в Мингосуправлдении Подмосковья, услуга доступна на региональном портале в разделе «Развитие бизнеса» – «Лицензирование и разрешения». Чтобы подать заявку, нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму.
В рамках услуги также можно подать заявление на прекращение срока действия лицензии или внести изменения в реестр, а также получить сведения о конкретном предприятии.
Жители Подмосковья могут получать широкий спектр госуслуг онлайн благодаря нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
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