Предпринимателям Подмосковья напомнили о сроках платы за загрязнение среды

Отчетная кампания по плате за негативное воздействие на окружающую среду в 2025 году завершится через две недели. Эти средства направят на оздоровление экологии региона

Плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и воду, а также за размещение отходов производства и потребления предприниматели должны внести до 1 марта, а до 10 марта им необходимо предоставить соответствующую декларацию,

«Только в прошлом году региональный реестр объектов негативного воздействия увеличился на 839 позиций, и тенденция к росту сохраняется. В то же время, в 2024 году Минэкологии выявило 86 объектов, не поставленных на государственный учет», — подчеркнул глава ведомства Павел Бида.

В министерстве рассчитывают, что плательщики добросовестно выполнят свои обязанности и внесут значительный вклад в улучшение экологической обстановки в Подмосковье.