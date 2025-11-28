Предпринимателям Подмосковья напомнили о комплексном онлайн-сервисе

Комплексный онлайн-сервис для взаимодействия с органами контроля работает в Подмосковье. С начала года с его помощью предприниматели подали более 45 тысяч заявок.

Как сообщили в региональном Мингосуправления, комплексный сервис для предпринимали в рамках контрольно-надзорной деятельности работает на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Комплексные услуги» — «Контрольно-надзорная деятельность». Чтобы им воспользоваться нужно авторизоваться через ЕСИА.

Сервис дает возможность обмениваться информацией с контрольно-надзорными органами, в том числе получать консультации и подавать заявки на проведение профилактических визитов.

Всего предпринимателям доступно более шести тысяч форм документов, среди которых акты, уведомления, извещения и многое другое.