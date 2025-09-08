Предпринимателям Подмосковья напомнили о компенсации затрат на лизинг

Предприниматели Подмосковья могут подать заявление на возмещение части средств, потраченных на лизинг оборудования. Подать заявку можно на региональном портале.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, в госуслугу добавили сервис предпроверки ранее поданного заявления. Кроме того, необходимые для получения поддержки баллы будут рассчитываться автоматически.

«Теперь форму для подачи заявки оснастили системой предпроверки ранее поданного заявления и проверки наличия в реестре МСП и регистрации в Московской области. Благодаря этому процесс оформления упростится, а количество отказов в предоставлении услуги уменьшится», — сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Автоматизация позволила сократить трудозатраты сотрудников на 8%.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Бизнесу» — «Бизнес» — «Поддержка МСП». Подать заявку на выплаты можно до 14 сентября.