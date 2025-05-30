Предпринимателям Подмосковья напомнили о действующих мерах поддержки

Бизнес-форум «Альфа Конфа» начался в Балашихе. Его участниками стали более пяти тысяч предпринимателей. Им доступны разнообразные меры поддержки в Подмосковье. Это субсидии, гранты, льготные кредиты и многое другое.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева, поддержка правительства позволяет предпринимателям повысить конкурентноспособность и стимулировать развитие экономики.

«В регионе также развивается промышленная инфраструктура и реализуется новая концепция площадок для бизнеса — государственные индустриальные парки. Стратегия ориентирована на формирование эффективного формата взаимодействия государства и бизнеса, позволяющая каждому предпринимателю видеть Подмосковье как наиболее перспективную площадку для реализации проектов», — сказала она.

Так, предприниматели могут запустить предприятие на базе индустриального парка. Там готовят полностью готовые помещения со всей необходимой инфраструктурой.

Кроме того, в Подмосковье предоставляют субсидии на приобретение оборудования, компенсацию расходов на модернизацию, а также частичное покрытие платежей по лизинговым договорам и при выходе на маркетплейсы.

Предприниматели также могут обратиться в гарантийный фонд за финансированием до 50 миллионов рублей. Поручительство обойдется в 0,5%–0,75% в зависимости от сферы деятельности.

Узнать больше о поддержке бизнеса в Подмосковье можно по ссылке.