Предпринимателям Балашихи будут помогать оформлять новую недвижимость

В Балашихе специалисты областного Бюро технической инвентаризации готовы еженедельно консультировать предпринимателей по вопросам оформления документов при строительстве, ремонте и разграничении земельных участков. Об этом стало известно на совместном заседании совета и правления Балашихинской торгово-промышленной палаты, которое прошло 4 сентября.

В работе приняли участие заместитель главы Балашихи Ирина Шведова, первый заместитель генерального директора БТИ Татьяна Люлина и руководители местных предприятий.

Президент Балашихинской ТПП Анатолий Шестаков рассказал об итогах работы торгово-промышленных палат России за первое полугодие 2025 года. Он отметил, что Балашихинская палата активно работает и вносит большой вклад в развитие бизнеса в регионе.

Также на заседании обсудили развитие индустриальных парков Балашихи, наличие свободных земель и перспективы для расширения предприятий. С докладами выступили заместитель главы округа Ирина Шведова и руководитель управляющих компаний индустриальных парков Юрий Илюшкин.

Главным событием стало подписание соглашения о сотрудничестве с ГБУ «БТИ Московской области». Теперь специалисты БТИ будут регулярно помогать бизнесу Балашихи с оформлением технической документации и земельных вопросов.

«При строительстве, ремонте или изменении земельного участка важно правильно оформить все документы. Если этого не сделать или сделать неправильно, можно получить серьезный штраф. Теперь нашим предпринимателям будет проще соблюдать все правила, потому что специалисты БТИ готовы регулярно консультировать по нужным вопросам», — сказал Анатолий Шестаков.

Это первый такой договор в Подмосковье, подписанный именно в Балашихе. Раньше предпринимателей штрафовали, теперь будут помогать работать по закону. Такая практика поможет избежать проблем и в других муниципалитетах региона.