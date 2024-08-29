Предпринимателя обязали возместить ущерб за незаконную свалку в Щелкове
Арбитражный суд Московской области постановил взыскать с собственника участка в Щелкове сумму ущерба, нанесенного природе незаконной свалкой строительных отходов. Об этом сообщили в Минэкологии Подмосковья.
Ведомство направило в суд сразу несколько исков в отношении собственников участков в деревне Назимиха, на которые свозился строительный мусор.
«Одна из свалок выявлена на земельном участке, которым владеет индивидуальный предприниматель. Эксперты оценили ущерб, нанесенный почвам, почти в 660 тысяч рублей. Суд правомерно вынес решение о взыскании этой суммы с собственника, который не обеспечил сохранность земель», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Общий ущерб от нескольких свалок в Назимихе составил почти 200 миллионов рублей. Каждый факт нарушения рассмотрят суды.
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