Предпринимателя обязали возместить ущерб за незаконную свалку в Щелкове

Фото: Минэкологии МО.

Арбитражный суд Московской области постановил взыскать с собственника участка в Щелкове сумму ущерба, нанесенного природе незаконной свалкой строительных отходов. Об этом сообщили в Минэкологии Подмосковья.

Ведомство направило в суд сразу несколько исков в отношении собственников участков в деревне Назимиха, на которые свозился строительный мусор.

«Одна из свалок выявлена на земельном участке, которым владеет индивидуальный предприниматель. Эксперты оценили ущерб, нанесенный почвам, почти в 660 тысяч рублей. Суд правомерно вынес решение о взыскании этой суммы с собственника, который не обеспечил сохранность земель», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Общий ущерб от нескольких свалок в Назимихе составил почти 200 миллионов рублей. Каждый факт нарушения рассмотрят суды.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Павел Дуров — наш Нео? Как усмиряют своих

Изображение нарисовано с помощью нейросети

Производитель промышленных роботов запустит производство в «Технополис Москва»

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Политический узник. Макрон самоудовлетворился, задержав Дурова по указке Запада

Гостям выставки «Москва промышленная. Город будущего» покажут интерактивное шоу

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Напоминание фашистам. Убивавшего жителей Донбасса полковника СБУ уничтожили в Кривом Роге

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте