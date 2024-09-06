Предприниматели в Лобне смогут компенсировать до 50% затрат на оборудование

В Подмосковье продолжается активная поддержка промышленных предприятий. В рамках государственной программы представители бизнеса в Лобне также смогут компенсировать до 50% затрат на приобретение оборудования.

Максимальная сумма субсидии составляет 20 миллионов рублей. Эти средства могут быть направлены на покупку и установку нового оборудования, а также на проведение пусконаладочных работ.

Прием заявок на получение субсидии открыт до 1 октября включительно. Подробная информация о программе доступна по ссылке.

Подмосковье активно поддерживает предпринимателей, предлагая различные меры поддержки. Среди них — компенсация затрат на выход на маркетплейсы и получение франшиз, субсидии на лизинг оборудования, модернизацию производства и открытие собственного дела.

Отметим, что эти меры направлены на стимулирование роста и развития бизнеса в регионе, обеспечивая предприятиям необходимые ресурсы для модернизации и повышения конкурентоспособности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

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