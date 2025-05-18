Предприниматели в Химках смогут получить субсидию на покупку оборудования

В Химках продолжается активное развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства. Местные бизнесмены получают муниципальные субсидии на приобретение нового оборудования, что помогает им обновлять производство и успешно развивать свои компании в условиях экономической нестабильности.

Например, компания, специализирующаяся на изготовлении рекламной продукции, за три года стала надежным партнером крупных торговых сетей. Однако для дальнейшего роста бизнеса требуется обновить техническую базу.

Для получения субсидии необходимо сначала купить оборудование, а затем подать заявку через официальный сайт администрации города. К заявлению прикладываются документы об оплате и акт приема-передачи техники, после чего материалы направляются на рассмотрение в специальную комиссию при городской администрации.

Ежегодно на поддержку бизнеса в бюджете выделяется шесть миллионов рублей, при этом одна компания может получить компенсацию до миллиона рублей.

Главное условие — сохранение численности сотрудников и стабильные налоговые отчисления. Такие меры помогают предпринимателям уверенно развивать свои проекты, сохранять рабочие места и вносить вклад в экономику округа. Химки продолжают создавать благоприятные условия для ведения бизнеса.