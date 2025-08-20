Предприниматели в Балашихе установили мировой рекорд по женскому нетворкингу

Сообщество «Мир Бизнес Мам» вошло в историю, приняв участие в самом массовом одновременном женском нетворкинге, установив мировые и национальные рекорды. В акции, прошедшей в рамках регулярного формата #PRОланч, приняли участие 592 женщины из 35 городов России, 26 из которых представляли Балашиху.

Мероприятие прошло под руководством лидера сообщества Светланы Гончаровой. Формат #PRОланч уже зарекомендовал себя как эффективная площадка для знакомства, обмена опытом, поиска деловых партнеров и возможностей для профессионального роста. Встреча объединила активных предпринимательниц, готовых развивать свои проекты и вдохновлять друг друга.

После официальной фиксации рекорда участницы из Балашихи и других городов провели нетворкинг. Они представили свои бизнес-проекты, обменялись контактами и обсудили перспективы сотрудничества, заложив основу для новых совместных инициатив.

«Такие встречи дают мощный импульс для развития бизнеса и личного роста. Мы не только устанавливаем рекорды, но и создаем сообщество единомышленниц, готовых поддерживать друг друга», — отметила Светлана Гончарова.

Следующая встреча сообщества «Мир Бизнес Мам» в Балашихе состоится 21 августа. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к нетворкингу, чтобы продолжить развивать деловые связи и находить новые возможности для роста. Это событие стало еще одним шагом к укреплению позиций женского предпринимательства в России и доказало, что объединение активных женщин способно менять бизнес.