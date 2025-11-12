Предприниматели Шатуры обсудили кадровое обеспечение на бизнес-завтраке

В рамках традиционного бизнес-завтрака в коворкинге центра «Возрождение» в Шатуре 11 ноября прошла встреча с местными предпринимателями. Мероприятие организовало шатурское управление инвестиций и экономического развития.

Заместитель главы округа отметила Анна Глухова отметила, что представители власти готовы к диалогу и всегда рассмотрят интересные предложения от предпринимателей. Участники обсудили меняющийся рынок труда, где соискатели работы все чаще выбирают быстрый заработок и не готовы трудиться долго на одном месте.

Приглашенный гость Яна Агеева имеет опыт работы в сфере подбора и управления персоналом более 20 лет. Она поделилась реализованными проектами. И, как оказалось, некоторые конкретные авторские кейсы можно применять как на больших предприятиях, так и взять их за основу для реализации в небольших компаниях.

«Два года мы собираем представителей шатурского бизнес-сообщества на подобные мероприятия и обсуждаем с ними насущные темы. Данная встреча юбилейная — двадцатая по счету. И радует то, что наши предприниматели не только охотно откликаются и приходят на беседу за чашкой чая, но и сами подают идеи для разговора, а мы подбираем экспертов», — отметила начальник управления Елена Литвинова.

Местные предприниматели остались довольны встречей. Несмотря на разные сферы деятельности, проблема нехватки рабочих рук остается общей, и решать ее удобнее сообща.