Предприниматели провели урок для учеников гимназии № 3 в Балашихе

В рамках проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор» Управление инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки администрации Балашихи организовало цикл открытых уроков для учащихся профильных 10-11 классов. Целью мероприятия было познакомить школьников с историями успеха местных предпринимателей.

В гимназии № 3 состоялась встреча с соучредителем ООО «Релитон» Романом Зонтовым и руководителем детского центра «Маленький Гений», основателем семейной школы «Новое поколение» Ольгой Володиной.

Роман Зонтов поделился опытом обучения в строительном университете и профессионального становления в сфере проектирования. Он рассказал о создании собственной компании, трудностях и достижениях, а также о своем проекте — производстве мебели из фанеры. Зонтов подчеркнул, что ключевыми факторами успеха являются не только профессиональные знания, но и упорство, настойчивость и способность сформировать сплоченную команду.

Ольга Володина рассказала о своей карьере в найме и первых шагах в социальном бизнесе. Она ответила на вопросы школьников о партнерских отношениях и кредитовании, отметив, что создание и развитие собственной школы стало для нее способом самореализации и возможностью внести вклад в будущее подрастающего поколения. Володина также поделилась планами по расширению бизнеса и открытию нового направления — производства пищевой продукции.

Встреча прошла в формате живого диалога, где учащиеся смогли задать интересующие их вопросы и получить ценные советы от опытных предпринимателей.