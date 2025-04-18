Предприниматели провели цикл уроков для школьников в Балашихе

В рамках проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор» управление инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки администрации городского округа Балашиха организовало цикл открытых уроков для учащихся профильных 10 и 11 классов. Целью проекта является знакомство школьников с успешными предпринимателями региона и их историями успеха.

В гимназии № 11 состоялась встреча с Дмитрием Яковлевым, основателем и руководителем «Детской спортивной школы Дмитрия Яковлева», и Федором Орлом, генеральным директором ООО «КОФ „Палитра“.

Дмитрий Яковлев поделился опытом своей спортивной карьеры и пути к открытию собственной спортивной школы. Он подчеркнул значимость государственной поддержки в развитии бизнеса, а также важность формирования сильной команды и делегирования полномочий. Яковлев призвал школьников ставить перед собой амбициозные цели, постоянно работать над собой и накапливать знания.

Федор Орел рассказал о своем пути от учебы в школе и университете до становления маркетологом и открытия собственного бизнеса в сфере интерьера. Он осветил вызовы, с которыми столкнулся при управлении крупным промышленным предприятием, и акцентировал внимание на качествах, необходимых для успешного лидера.