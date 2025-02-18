Предприниматели провели бизнес-урок для школьников в Балашихе

В Балашихе в очередной раз провели встречу с бизнесменами округа. На открытых уроках для учеников профильных 10-11 классов предприниматели знакомят школьников с ведением своего дела и делятся многолетним опытом.

В это раз обучающиеся Земской гимназии познакомились с генеральным директором Балашихинского центра охраны труда Ольгой Дроновой и руководителем детского центра развития «Умка» Ириной Смоляковой.

Ольга Дронова рассказала ребятам о начале своей карьеры и как реализовывалась идея по созданию учебного центра. Сейчас в нем ведется подготовка специалистов в сфере охраны труда.

Ирина Смолякова поделилась опытом своей работы и рассказала о развитии социально-ориентированного бизнеса. Предприниматель отметила сложности, с которыми ей пришлось столкнуться в начале пути. Также Ирина подчеркнула, что ключевой фактор успеха — сплоченная команда профессионалов, которые объединены общей целью и готовностью к совместному решению определенных задач.

Школьники активно участвовали в беседе, а в конце встречи каждый смог задать предпринимателям интересующие вопросы.

Такие открытые уроки является частью проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор», который сейчас реализуется в городском округе.