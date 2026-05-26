Предприниматели получили награды за развитие бизнеса в Богородском округе

26 мая в Ногинске состоялась 10-я юбилейная премия «Меркурон», посвященная достижениям малого и среднего бизнеса. В Московском областном театре драмы и комедии награды получили предприниматели Восточного Подмосковья, которых выбрали жители и эксперты.

Юбилейная церемония собрала представителей бизнеса, общественных организаций и органов власти. Среди почетных гостей были исполняющий полномочия главы Богородского округа Денис Семенов и депутат округа Ольга Попова. Премия «Меркурон» проводится на Богородской земле уже десять лет и за это время объединила более тысячи компаний.

Премию организуют Ногинская торгово-промышленная палата, администрация Богородского округа и Союз промышленников и предпринимателей округа. Конкурс позволяет предприятиям представить свою продукцию и услуги, а также получить оценку жителей и профессионального сообщества.

В этом году победителей определяли сразу в двух категориях. Часть наград вручили по итогам онлайн-голосования жителей, еще часть — по решению экспертного сообщества. В список вошли 10 основных номинаций. Лучших выбирали в сферах производства пищевой продукции, общественного питания, образования, культуры, спорта, индустрии красоты, жилищно-коммунального хозяйства и других направлениях.

«За десять лет премия стала важной площадкой для поддержки предпринимателей и развития делового сообщества округа», — отметил Денис Семенов.

Лауреатами юбилейной премии стали Акционерное общество «Чистовье», ООО «Живые диваны», ООО Производственная компания «ЮЖ», Студия детских праздников «Карандаши», «Коновалов Энтерпрайз», Компания «Коммунал-строй» и УК «Полет». Отдельную награду в специальной номинации «За поддержку благотворительных проектов» получила Мария Жемкова-Балакирева, представляющая «Юрист ПРО».

Во время церемонии также отметили художника Маргариту Акимову. Ей вручили награду за высокий профессионализм и вклад в сохранение исторического наследия Богородского края.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес основательниц премии — Екатерины Рубиной, Марины Козиной, Татьяны Лежневой, Марии Ефремовой, Веры Прасол и Анастасии Бондарчук. Организаторы подчеркнули, что именно благодаря их работе и поддержке единомышленников премия продолжает развиваться и сохраняет статус одного из главных событий бизнес-сообщества округа.