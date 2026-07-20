Предпринимателей Подмосковья пригласили на онлайн-вебинар о бизнесе в Эфиопии

Для предпринимателей Московской области 23 июля проведут онлайн-вебинар «Час с торговым представителем Российской Федерации в Республике Эфиопия». Организатором выступит Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД МО).

Вебинар — это подготовка к реверсной бизнес-миссии, которая пройдет 30 июля в Одинцово. На очной встрече будут прямые переговоры с представителями Эфиопии и другими участниками внешнеэкономической деятельности.

Мероприятия будут полезны для малого и среднего бизнеса, который хочет выйти на эфиопский рынок. Участники вебинара узнают о специфике предпринимательской деятельности в Эфиопии и мерах поддержки от Торгового представительства.

Спикером на онлайн-встрече станет Торговый представитель Российской Федерации в Республике Эфиопия Ярослав Тарасюк. Он расскажет об экономической ситуации в стране, ключевых направлениях торговли и перспективных нишах для российского бизнеса. Также он обозначит основные вызовы и риски и представит инструменты содействия от Торгпредства.

Чтобы участвовать в вебинаре, нужно зарегистрироваться по ссылке. По дополнительным вопросам можно обращаться на почту или по телефону: +7 (495) 150-39-41 (доб. 10).

Регистрация на реверсную бизнес-миссию открыта до 27 июля включительно по ссылке.

Актуальную информацию о мероприятиях Фонда поддержки ВЭД МО можно найти на сайте. Следует уточнять актуальность данных, так как даты могут измениться.

Поддержка предпринимателей в Московской области проходит в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Подробнее о поддержке экспортеров — на инвестпортале.