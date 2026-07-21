Предприниматели Подмосковья привлекли 5 млрд рублей кредитов при поддержке фонда

Московский областной гарантийный фонд с начала 2026 года предоставил субъектам малого и среднего предпринимательства 234 поручительства на общую сумму более 2,3 млрд рублей. Благодаря этой поддержке предприниматели Подмосковья смогли привлечь свыше 5,1 млрд рублей заемного финансирования.

Поручительства фонда помогают бизнесменам получать банковские кредиты при недостатке собственного залогового обеспечения. Привлеченные средства направляются на приобретение оборудования, расширение производства, модернизацию предприятий и реализацию инвестиционных проектов.

Одним из получателей поддержки в этом году стало ЗАО «Степ Пазл», выпускающее более 70% российских пазлов и детских развивающих игр. При поддержке фонда предприятие привлекло 21 млн рублей кредитных средств, которые планируется направить на модернизацию оборудования, закупку материалов и продвижение продукции.

Получить подробную информацию о порядке получения поручительств можно на официальном сайте Московского областного гарантийного фонда: [https://mosreg-garant.ru/ru/](https://mosreg-garant.ru/ru/).

Ознакомиться с другими мерами поддержки предпринимателей в Подмосковье можно на инвестиционном портале Московской области: [https://invest.mosreg.ru/](https://invest.mosreg.ru/).