Предприниматели Подмосковья представили продукцию на выставке в Кении
Подмосковные предприниматели приняли участие в международной выставке в Кении Buildexpo Africa 2024, где презентовали свою продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Фонд поддержки ВЭД Московской области организовал для предпринимателей коллективный стенд. В рамках мероприятия для представителей бизнеса также провели встречи с потенциальными партнерами.
Выставку посетили производитель контейнерных электростанций «Валдекс Энергетика» из Одинцова, производитель сантехарматуры «Спецсантехника» из Рузы, производитель сантехнической продукции «РТТ» из Егорьевска и другие.
Напомним, подробнее о выставках можно узнать по ссылке. Фонд ВЭД оказывает и другие услуги, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования.
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