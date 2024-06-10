Предприниматели Подмосковья представили продукцию на выставке в Кении

Фото: пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

Подмосковные предприниматели приняли участие в международной выставке в Кении Buildexpo Africa 2024, где презентовали свою продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Фонд поддержки ВЭД Московской области организовал для предпринимателей коллективный стенд. В рамках мероприятия для представителей бизнеса также провели встречи с потенциальными партнерами.

Выставку посетили производитель контейнерных электростанций «Валдекс Энергетика» из Одинцова, производитель сантехарматуры «Спецсантехника» из Рузы, производитель сантехнической продукции «РТТ» из Егорьевска и другие.

Напомним, подробнее о выставках можно узнать по ссылке. Фонд ВЭД оказывает и другие услуги, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования.

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