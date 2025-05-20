Предприниматели Подмосковья получили в льготную аренду 300 помещений и зданий

За два года действия программы «Недвижимость за рубль» предприниматели Подмосковья получили 341 объект в аренду по льготной ставке. Общие инвестиции в проекты превысили 1,4 миллиарда рублей, что позволит создать около 1170 новых рабочих мест.

Как пояснила заместитель председателя правительства Подмосковья — министр инвестиций Екатерина Зиновьева, программа особенно востребована среди операторов пунктов выдачи маркетплейсов.

Сейчас бизнесу доступно в аренду около 150 объектов, информацию о которых можно найти на инвестпортале региона.

«Получить всю необходимую информацию о состоянии помещения, в том числе фото и технические сведения, можно на интерактивной карте на инвестпортале Подмосковья. Созданные фильтры помогут подобрать недвижимость не только по необходимому формату, но и по географическому положению», — уточнил министр имущественных отношений Тихон Фирсов.

Участники программы обязаны провести ремонт в установленные сроки, после чего получают право льготного выкупа. Заявки рассматриваются в десятидневный срок.