Предприниматели Подмосковья получили почти 7 млрд рублей льготных займов за год

В 2024 году федеральный и региональный фонды развития промышленности выдали подмосковным предприятиям почти семь миллиардов рублей льготных займов на развитие производства. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Компании региона получили 4,6 миллиарда рублей от ФРП России, благодаря чему удалось инвестировать около восьми миллиардов рублей и создать 470 рабочих мест. Среди получателей — «ГрейтБилд» из Каширы. Предприятию выделили 675 миллионов рублей на выпуск экологичной посуды и упаковки. Общие вложения в проект составили 860 миллионов рублей.

«В 2024 году 35 промышленных предприятий получили льготные займы от федерального и регионального фондов развития промышленности на общую сумму 6,8 миллиарда рублей. Эти средства будут использованы для реализации инвестиционных проектов в промышленном секторе», — прокомментировала Зиновьева.

ФРП Московской области предоставил предприятиям займы на 2,2 миллиарда рублей, что привлекло более четырех миллиардов рублей инвестиций и создало свыше 800 рабочих мест. Так, «Белтелекабель» из Воскресенска получил 150 миллионов рублей на производство кабельной продукции. Всего в проект инвестируют почти 700 миллионов рублей, а число сотрудников вырастет на 140 человек.

Напомним, подмосковные промышленники могут получить займы в ФРП Подмосковья по льготным ставкам — от 0,5% до 5% годовых на срок до семи лет.