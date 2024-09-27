Предприниматели Подмосковья получили льготные кредиты на 500 миллионов рублей с января

С начала года Московский областной фонд микрофинансирования выдал предпринимателям льготные займы на сумму около 500 миллионов рублей. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева.

«В этом году подмосковный фонд микрофинансирования выдал 268 займов бизнесу региона. Поддержкой фонда воспользовались 257 предпринимателей», — подчеркнула она.

Наиболее популярными стали программы «Социальный бизнес» — 73 займа, и «Производство» — 36 займов. С подробностями о программах можно ознакомиться на сайте фонда.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

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