Предприниматели Подмосковья получили льготные кредиты на 350 миллионов рублей с января

Подмосковные предприниматели получили более 350 миллионов рублей по программам льготного кредитования с начала года. Предприятия получили средства от Московского областного фонда микрофинансирования.

Как рассказали в региональном Мининвесте, всего предприниматели получили 194 займа на общую сумму 357,7 миллиона рублей.

«Самыми востребованными программами в этот период стали „Социальный бизнес“, в рамках которой за шесть месяцев было выдано 68,2 миллиона рублей, а также „Производство“ — 66,3 миллиона рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

Одним из получателей поддержки стал предприниматель из Солнечногорска, который основал танцевальную студию «АртБласт». Он получит заем на сумму один миллион рублей по ставке 6% годовых без залога и поручительств. Еще один кредит получила компания «Главспорт» из Балашихи. Средства направят на организацию производства и складов.

Узнать больше о поддержке предпринимателей в Подмосковье можно по ссылке.

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