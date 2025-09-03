Предприниматели Подмосковья получили еще почти 4 млрд рублей в виде поручительств

Подмосковные предприниматели получили поручительства на сумму более 3,8 миллиарда рублей от гарантийного фонда с начала года. Это помогло бизнесу привлечь 9,9 миллиарда рублей кредитов.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева, всего в этом году поддержку получили 247 предпринимателей. Они получили 311 поручительств на 3,8 миллиарда рублей. Это позволило им привлечь дополнительные кредитные средства для приобретения оборудования, расширения производства и других целей.

Среди получателей поддержки — компания «Бейквиль+», которая занимается производством хлеба и мучных изделий. Гарантийный фонд выдал предприятию поручительство на сумму 12,5 миллиона рублей, благодаря чему удалось привлечь 25 миллионов заемных средств. Их направят на приобретение недвижимости.

