Предприниматели Подмосковья получили еще 48 помещений и зданий в аренду за рубль

Предприниматели Подмосковья получили около 50 объектов недвижимости по региональной программе поддержки. Это здания и помещения, которые требуют ремонта или реконструкции.

Воспользоваться программой «Недвижимость за рубль» могут представители малого и среднего бизнеса. При этом предприниматель должен взять на себя обязательства по капитальному ремонту или реконструкции объекта в течение трех лет.

В этом году к программе присоединились 38 предпринимателей. В свои проекты они инвестируют 480 миллионов рублей, а их реализация создаст 185 рабочих мест.

«Узнать о доступных объектах бизнес может на инвестиционной карте Московской области — на сегодняшний день там отображена информация почти о 150 объектах для среднего и малого бизнеса», — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Всего предприниматели получили по программе 350 объектов, из них 48 — с начала этого года. Каждый из них требует ремонта или реконструкции.

«Если износ помещения или здания превышает 80%, устанавливается годовая арендная плата в один рубль, если износ составляет менее 80%, то цена аренды будет рассчитываться исходя из размеров налога на недвижимость — 2,2% от кадастровой стоимости», — добавил глава Минимущества Подмосковья Тихон Фирсов.

Инвесторы могут подобрать помещения для реализации своих проектов по ссылке.