Предприниматели Подмосковья получили еще 31 объект недвижимости в аренду за рубль

В Подмосковье продолжает действовать программа, по которой предприниматели могут арендовать помещения и здания за 1 рубль. С начала года в регионе заключили уже более 30 договоров. Об этом сообщили в Мининвесте региона.

«С начала года поддержку в рамках программы „Недвижимость за 1 рубль“ получили 26 предпринимателей Московской области. Суммарно был заключен 31 договор, согласно которым бизнесу в аренду было передано 13 зданий и 18 помещений для реализации проектов. Суммарный объем заявленных инвестиций составляет 295,5 миллиона рублей. В результате реализации этих проектов в регионе будет создано порядка 100 рабочих мест», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Одним из участников стала компания «Евро Резортс». Она получила в аренду здание площадью 2,5 тысячи квадратных метров в Лобне, где собирается открыть гостиницу. Проект принесет около 50 новых рабочих мест, а объем инвестиций составит порядка 250 миллионов рублей.

По словам Зиновьевой, всего за время работы программы бизнесу предоставили в аренду более 300 объектов недвижимости. Условия простые: предприниматель должен отремонтировать помещение в течение полутора лет, а если речь о здании — провести реставрацию в течение трех лет. После этого арендатор получает право выкупить объект по рыночной цене за вычетом затрат на ремонт.

Выбрать подходящий объект и подать заявку можно на инвестиционной карте Московской области.