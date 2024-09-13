Предприниматели Подмосковья получили еще 150 субсидий с января

Подмосковные предприниматели получили свыше 150 субсидий по региональным программам с начала года. Поддержку на выход на маркетплейсы и открытие бизнеса по франшизе получили 98 предприятий.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, общая сумма субсидий составила 24,2 миллиона рублей.

«Субсидии на развитие бизнеса по франшизам получили 53 предпринимателя, объем поддержки составил 22,5 млн рублей. Заявки на участие в этих программах принимаются в течение всего года, поэтому общее количество получателей этих мер поддержки до конца 2024 года обязательно увеличится», — сказала она.

Одним из получателей поддержки стала компания «Акана» из Мытищ. Предприятие компенсировало затраты на продажу кормов для животных на маркетплейсе.

Субсидию на открытие бизнеса по франшизе получила Мария Зивтинь из Истры. Она открыла детскую школу программирования.

По программам поддержки предприниматели могут возместить до 50% затрат при выходе на маркетплейсе и открытие по франшизе. Узнать подробнее об этом можно по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».