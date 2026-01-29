Предприниматели Подмосковья получили более 300 льготных кредитов за год

Предпринимателям Подмосковья доступны разнообразные меры поддержки. Одна из них — программы льготного финансирования. В 2025 году по ним предприятия получили более 300 займов.

Всего в фонде микрофинансирования 13 льготных программ. Предприниматели могут получить займы на сумму до пяти миллионов рублей сроком до трех лет по ставке 8% годовых.

Поддержку предоставляют начинающим производителям, представителям креативных индустрий, экспортерам и малым технологическим компаниям.

«Для приоритетных категорий заявителей действуют пониженные ставки от 4% годовых. По итогам 2025 года Фонд предоставил бизнесу региона 325 льготных займа на общую сумму 671,2 миллиона рублей», — отметила заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Приоритетную поддержку могут поулчитьучастники СВО, социальные предприниматели и субъекты МСП из отдаленных территорий.

Узнать подробнее о программах можно на сайте.